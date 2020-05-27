В Нижнем Тагиле у работника ЕВРАЗ НТМК подтвердили COVID-19

Все сотрудники компании, с которыми контактировали инфицированные, направляются на изоляцию. Дополнительно было отмечено, что те, кто каким-либо образом пересекался с больным, направлены на тестирование.

Кроме того, на комбинате ведется работа по предотвращению распространения заболевания. При возникновении ситуации с риском заражения анализируются все возможные контакты.

Если в доме и подъезде, где живет человек, обнаружен больной коронавирусом, то сотрудник комбината отправляется на двухнедельную изоляцию, осуществляется тестирование и анализируются его возможные контакты на работе. Рабочее место такого сотрудника, его шкафчик в душевой и маршрут его передвижений по цеху, проходят дезинфекцию,рассказали TagilCity.ru на предприятии.

Напомним, вчера стало известно, что двух начальников вагоносборочного производства УВЗ в Нижнем Тагиле отправили на карантин по подозрению на коронавирус. Все контактировавшие с ними сотрудники также изолированы. Остальных работников предприятия выборочно тестируют на COVID-19. Сейчас на УВЗ ждут результатов повторных тестов.