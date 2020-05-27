В Нижнем Тагиле у работника ЕВРАЗ НТМК подтвердили COVID-19
На Нижнетагильском металлургическом комбинате диагноз коронавирус подтвержден у одного сотрудника, еще один заболевший — в дивизионе «Урал», сообщает пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.
Все сотрудники компании, с которыми контактировали инфицированные, направляются на изоляцию. Дополнительно было отмечено, что те, кто каким-либо образом пересекался с больным, направлены на тестирование.
Кроме того, на комбинате ведется работа по предотвращению распространения заболевания. При возникновении ситуации с риском заражения анализируются все возможные контакты.
Если в доме и подъезде, где живет человек, обнаружен больной коронавирусом, то сотрудник комбината отправляется на двухнедельную изоляцию, осуществляется тестирование и анализируются его возможные контакты на работе. Рабочее место такого сотрудника, его шкафчик в душевой и маршрут его передвижений по цеху, проходят дезинфекцию,рассказали TagilCity.ru на предприятии.
Напомним, вчера стало известно, что двух начальников вагоносборочного производства УВЗ в Нижнем Тагиле отправили на карантин по подозрению на коронавирус. Все контактировавшие с ними сотрудники также изолированы. Остальных работников предприятия выборочно тестируют на COVID-19. Сейчас на УВЗ ждут результатов повторных тестов.
За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона. Таким образом, число заболевших инфекцией достигло 126 человек. Кроме того, до сих пор известно только о 13 вылечившихся от заболевания в городе. Новой информации оперативный штаб Свердловской области не имеет.