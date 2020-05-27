В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:56Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, число заболевших инфекцией достигло 126 человек.
Кроме того, до сих пор известно только о 13 вылечившихся от заболевания в городе. Новой информации оперативный штаб Свердловской области не имеет.
Такой детализацией оперштаб в этот момент не располагает, сообщили TagilCity.ru в ведомстве.
В Свердловской области новые случаи выявлены еще в 30 населенных пунктах. Общее число новых случаев составляет 235. Всего зараженных в регионе — 4425 человек. Кроме того, был подтвержден один летальный случай за сутки.
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