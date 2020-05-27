В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом, число заболевших инфекцией достигло 126 человек.

Кроме того, до сих пор известно только о 13 вылечившихся от заболевания в городе. Новой информации оперативный штаб Свердловской области не имеет.

Такой детализацией оперштаб в этот момент не располагает, сообщили TagilCity.ru в ведомстве.