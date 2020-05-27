В России в третий раз число выздоровевших превысило количество заболевших

При этом у 3398 человек болезнь не имеет выраженных симптомов.

В общей сложности число зараженных достигло 370 680 человек.

Кроме того, 11079 пациентов за сутки были выписаны из больниц по выздоровлению. Общее число вылечившихся от коронавируса составляет 142 208 человек.

Количество скончавшихся впоследствии заболевания достигло 3968 человек, из них 161 за минувшие сутки.