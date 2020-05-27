В Свердловскую область доставили партию экспресс-тестов на антитела к COVID-19
Сегодня, 17:48Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екaтеринбург достaвлена пaртия экспресс-тестов на опрeделение антитeл к корoнавирусу, сообщили в региональном оперштабе.
Сюжеты: Коронавирус
110 тысяч тестов в равном количестве будут направлены в медучреждения Свердловской и Челябинской областей.
Напомним, ранее в регион прибыла партия из 20 аппаратов ИВЛ. Еще 80 приборов должны поступить до конца мая. Кроме того, в течении двух месяцев Свердловская область получила более 10 млн средств защиты и другого медицинского инвентаря.
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