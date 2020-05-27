В Верхотурье коронавирус подтвержден еще у восьми жителей мужского монастыря
Сегодня, 19:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Верхотурье в Свято-Николаевском мужском монастыре выявлено еще восемь случаев заболевания COVID-19, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу центральной районной больницы города.
Сюжеты: Коронавирус
В медучреждении сообщили, что коронавирус подтвердился по результатам повторного постконтактного тестирования. У троих из заболевших также диагностирована пневмония. Сейчас они госпитализированы в больницы Верхотурья, Карпинска и Нижнего Тагила.
Также в ЦГБ отметили, что среди медиков, контактировавших с больными в поликлинике, инфицированных не выявлено.
Всего в Верхотурье подтверждено 58 случаев коронавируса, 54 из них сотрудники и жители мужского монастыря. Один монах умер в больнице Нижнего Тагила.
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