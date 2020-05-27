В Верхотурье коронавирус подтвержден еще у восьми жителей мужского монастыря

В медучреждении сообщили, что коронавирус подтвердился по результатам повторного постконтактного тестирования. У троих из заболевших также диагностирована пневмония. Сейчас они госпитализированы в больницы Верхотурья, Карпинска и Нижнего Тагила.

Также в ЦГБ отметили, что среди медиков, контактировавших с больными в поликлинике, инфицированных не выявлено.