Береги «щитовидку» с детства. Что юным тагильчанам поможет избежать осложнений

Заболевания щитовидной железы все чаще диагностируют у детей даже в раннем возрасте. Одно из самых распространенных заболеваний — это диффузный нетоксический зоб. Основной причиной формирования зоба традиционно считается дефицит йода в окружающей среде. Нехватка этого микроэлемента снижает функциональную активность щитовидной железы и вызывает увеличение ее объема. Таким образом, в йоддефицитном регионе формируется массовое заболевание — эндемический зоб. В Свердловской области около 20% жителей имеют его симптомы.