Береги «щитовидку» с детства. Что юным тагильчанам поможет избежать осложнений

Береги «щитовидку» с детства. Что юным тагильчанам поможет избежать осложнений
Береги «щитовидку» с детства. Что юным тагильчанам поможет избежать осложнений
Сегодня, 14:25Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Заболевания щитовидной железы широко распространены во всем мире. Основная ее функция — выработка гормонов, необходимых для поддержания нормального обмена веществ в организме человека.

Гормоны щитовидной железы нужны для полноценного умственного и физического развития, их недостаток в детском возрасте приводит к нарушению роста, а во время беременности к нарушению развития головного мозга ребенка.

Эндокринологи ДГБ Нижнего Тагила рекомендуют следить за состоянием щитовидной железы с младенчества, чтобы не допустить возникновения патологий.

Заболевания щитовидной железы все чаще диагностируют у детей даже в раннем возрасте. Одно из самых распространенных заболеваний — это диффузный нетоксический зоб. Основной причиной формирования зоба традиционно считается дефицит йода в окружающей среде. Нехватка этого микроэлемента снижает функциональную активность щитовидной железы и вызывает увеличение ее объема. Таким образом, в йоддефицитном регионе формируется массовое заболевание — эндемический зоб. В Свердловской области около 20% жителей имеют его симптомы.

Для предотвращения данного заболевания важно проводить профилактику йододефицита. На основании приказов Министерства здравоохранения ежегодно в области проходит диспансеризация детского и взрослого населения. Зачастую именно во время таких медицинских осмотров выявляют отклонения в работе эндокринной системы и щитовидной железы.

Фото:pixabay.com

В рамках диспансеризации с целью выявлений дифузного зоба проводят профилактические медицинские осмотры детей в детских садах и школах, в декретированные сроки: в 6, 10, 14-18 лет. При выявлении патологии дети направляются на второй этап обследования — консультация эндокринолога, УЗИ щитовидной железы, гормональное обследование.

В настоящее время заболевания щитовидной железы лидируют по частоте среди эндокринной патологии у детей и подростков. Консультация эндокринолога занимает особое место в ходе осмотра малышей детсадовского возраста и школьников. Мы постоянно работаем над тем, чтобы в нашем лечебном учреждении дети смогли получить качественную и квалифицированную медицинскую помощь,рассказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

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