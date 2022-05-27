«Троицу» подарил Евгений Куйвашев многодетной семье из уральского села

«Троицу» подарил Евгений Куйвашев многодетной семье из уральского села
«Троицу» подарил Евгений Куйвашев многодетной семье из уральского села
Сегодня, 14:24Здоровье и экология
Беременную корову подарили многодетной семье из поселка Ключевск.

Многодетной семье из Свердловской области подарили корову по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Речь идет о семье Маркиных из поселка Ключевск.

В начале года семья обратилась к губернатору с просьбой помочь им с покупкой коровы. Евгений Куйвашев на просьбу откликнулся.

Мы уже подобрали вам корову. Зовут её Троица. У нас есть партийный проект – помощь многодетным семьям, и мы с коллегами решили воплотить в жизнь вашу мечту,отметил губернатор.

Отмечается, что через две недели у коровы родится телёнок. Ранее семья Маркиных держала кур, индюшек, свиней и быка.

Я мечтала о корове. Особенно рада, что корову подарили комолую – без рогов. Всегда хотела такую» Обязательно научусь варить домашний сыр. Будем делать творог, сметану, всю молочную продукцию,рассказала многодетная мать Алена Маркина.

Также семье предоставили сено и комбикорм.

Сюжеты:
Новости УрФО
подарокмолококоровапродукциямолочная продукция#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы