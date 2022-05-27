«Троицу» подарил Евгений Куйвашев многодетной семье из уральского села

Многодетной семье из Свердловской области подарили корову по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Речь идет о семье Маркиных из поселка Ключевск.
В начале года семья обратилась к губернатору с просьбой помочь им с покупкой коровы. Евгений Куйвашев на просьбу откликнулся.
Мы уже подобрали вам корову. Зовут её Троица. У нас есть партийный проект – помощь многодетным семьям, и мы с коллегами решили воплотить в жизнь вашу мечту,отметил губернатор.
Отмечается, что через две недели у коровы родится телёнок. Ранее семья Маркиных держала кур, индюшек, свиней и быка.
Я мечтала о корове. Особенно рада, что корову подарили комолую – без рогов. Всегда хотела такую» Обязательно научусь варить домашний сыр. Будем делать творог, сметану, всю молочную продукцию,рассказала многодетная мать Алена Маркина.
Также семье предоставили сено и комбикорм.