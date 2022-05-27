Высадка деревьев к 300-летию города стартовала в Нижнем Тагиле

Проспект Ленина в Нижнем Тагиле украсили 70 деревьями. В городе проходят и другие экологические мероприятия, приуроченные к грядущему юбилею. В городе проходят и другие экологические мероприятия, приуроченные к грядущему юбилею.

Ранее на центральном проспекте Нижнего Тагила спилили и вырубили высохшие, опасные деревья. На их месте высажено 70 яблонь, лип и берез. Реконструктивные посадки осуществляются в соответствии с многолетним графиком озеленения и подготовки к празднованию 300-летия города. В наведении красоты на проспекте Ленина поучаствовали местные чиновники, народные избранники и глава города Владислав Пинаев. Саженцы для посадок были доставлены на проспект из питомника Горзеленхоза. Все деревья взрослые, крупномеры, так что не придется ждать десятилетия, пока они вытянутся ввысь. Всего до конца юбилейного года планируется посадить в Нижнем Тагиле не менее 300 деревьев и 5000 кустарников. Они выбраны с учетом экологических и эстетических потребностей каждого района. Кроме того, в Нижнем Тагиле регулярно приходят экоакции. Ближайшие намечены на 4 июня. Горожан приглашают принять участие в субботниках и забегах с попутным сбором мусора. Также в первую субботу лета работники «ЕВРАЗ НТМК» возродят березовую аллею на улице Захарова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. К 300-летнему юбилею Нижнего Тагила в городе будут высажены деревья и цветы

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