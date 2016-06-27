Детская стоматология Консул-Baby открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Это событие превратилось в незабываемый праздник для детей. На открытии ребят встречали аниматоры и Зубная фея. Малыши вместе с родителями играли, танцевали, участвовали в конкурсах. Зубная фея рассказывала ребятам, как нужно ухаживать за зубами и бороться с кариозными монстриками. После занятия каждый ребенок получил подарки и полезные угощения от Её Величества Зубной Щетки.

А еще у нас красиво! Отделение детской стоматологии «Консул baby» – это уникальный интерьер с игровой комнатой, которая предлагает детям современные развивающие игры. Яркие, красочные кабинеты, мониторы с любимыми мультиками. И, конечно же, приветливые врачи в яркой форменной одежде. Все это способствует позитивному настрою детей на лечение.

Вашему малышу обязательно понравится у нас, будем рады видеть Вас в числе наших друзей.

Детская стоматология от 0 до 16.

Октябрьский проспект 28.