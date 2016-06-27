Детская стоматология Консул-Baby открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Наконец-то осуществилась мечта многих детей и родителей нашего города - открылось отделение комплексной детской стоматологии от 0 до 16 лет, где лечение проходит с увлечением, где дарят подарки и праздники.
Это событие превратилось в незабываемый праздник для детей. На открытии ребят встречали аниматоры и Зубная фея. Малыши вместе с родителями играли, танцевали, участвовали в конкурсах. Зубная фея рассказывала ребятам, как нужно ухаживать за зубами и бороться с кариозными монстриками. После занятия каждый ребенок получил подарки и полезные угощения от Её Величества Зубной Щетки.
А еще у нас красиво! Отделение детской стоматологии «Консул baby» – это уникальный интерьер с игровой комнатой, которая предлагает детям современные развивающие игры. Яркие, красочные кабинеты, мониторы с любимыми мультиками. И, конечно же, приветливые врачи в яркой форменной одежде. Все это способствует позитивному настрою детей на лечение.
Вашему малышу обязательно понравится у нас, будем рады видеть Вас в числе наших друзей.
Детская стоматология от 0 до 16.
Октябрьский проспект 28.
Тел. для записи: 44-22-34, 44-24-34.