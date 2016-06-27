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Многочисленные нарушения обнаружились в ходе проверки Тавдинского противотуберкулезного диспансера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Многочисленные нарушения обнаружились в ходе проверки Тавдинского противотуберкулезного диспансера

27 июня 2016, 17:05Здоровье и экология
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