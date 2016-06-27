Многочисленные нарушения обнаружились в ходе проверки Тавдинского противотуберкулезного диспансера

Городская прокуратура города провела несколько надзорных мероприятий в медицинском учреждении «Противотуберкулезный диспансер» в Тавде. Результаты проверки показали, что нарушены некоторые требования Федерального закона о предупреждении распространения туберкулеза в России. В частности, руководителем данного учреждения не направлены в суд заявления о принудительном лечении больных с заразными формами туберкулеза. Карты больных заполнены не должным образом, а формально. Не проводятся ежемесячные сверки данных с территориальным надзорным органом.