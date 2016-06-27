Многочисленные нарушения обнаружились в ходе проверки Тавдинского противотуберкулезного диспансера
10 больных с заразной формой туберкулеза, не направленных на принудительное лечение, обнаружили прокуроры в ходе проверки в противотуберкулезном диспансере Тавды, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Городская прокуратура города провела несколько надзорных мероприятий в медицинском учреждении «Противотуберкулезный диспансер» в Тавде. Результаты проверки показали, что нарушены некоторые требования Федерального закона о предупреждении распространения туберкулеза в России. В частности, руководителем данного учреждения не направлены в суд заявления о принудительном лечении больных с заразными формами туберкулеза. Карты больных заполнены не должным образом, а формально. Не проводятся ежемесячные сверки данных с территориальным надзорным органом.
Кроме медицинских проблем, было обнаружено множество проблем бытового характера. Плесень, протекание кровли, частичное отсутствие ограждения, отсутствие пандусов при входе для инвалидов-колясочников – вот перечень недоработок, обнаруженных во время прокурорской проверки.
В связи с результатами, полученными в ходе проверки, главврачу диспансера вынесено представление, обязывающее устранить выявленные нарушения.
В исковом заявлении, поданном в районный суд, прокуратура обязала установить ограждение в филиале № 6 и провести необходимые ремонтные работы на территории учреждения.
Прокуратура взяла под свой контроль рассмотрение актов прокурорского реагирования.
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