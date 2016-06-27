На 50 000 рублей оштрафовано предприятие «Северский гранитный карьер» за сброс сточных вод в реку Решетка
Прокуратура Свердловской области при проведении проверки гранитного карьера на предмет соблюдения им водного законодательства обнаружила нарушения. Обнаружено, что предприятие осуществляло сброс сточных вод в реку Решетка пос. Северка без соответствующего разрешения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.
В ходе проведенных мероприятий установлено: предприятие, занимающееся добычей гранодиаритов с последующей их переработкой, не имеет действующих решений о предоставлении ему водного объекта и разрешения на сброс. Заключение таких договоренностей является обязательным в системе регулирования конституционного права граждан на благоприятную среду. Загрязнение водоема наносит вред биологической среде водоема, водным растениям и экологический ущерб окружающей среде. Бесконтрольное пользование водным объектом нарушает права собственника этого водоема.
По результатам проверки возбуждено административное дело по самовольному пользованию водоемом с нарушением установленных законом условий. Прокуратура обязала предприятие к заключению договоров в законном порядке. Требования изложены в исковом заявлении и направлены в Железнодорожный районный суд. Предприятию назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Исковое заявление прокурора удовлетворено полностью. Главный инженер предприятия получил дисциплинарное взыскание - выговор.
Устранение нарушений находится под контролем прокуратуры.
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