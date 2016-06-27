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На 50 000 рублей оштрафовано предприятие «Северский гранитный карьер» за сброс сточных вод в реку Решетка
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На 50 000 рублей оштрафовано предприятие «Северский гранитный карьер» за сброс сточных вод в реку Решетка

27 июня 2016, 11:40Здоровье и экология
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