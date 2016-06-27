На 50 000 рублей оштрафовано предприятие «Северский гранитный карьер» за сброс сточных вод в реку Решетка

В ходе проведенных мероприятий установлено: предприятие, занимающееся добычей гранодиаритов с последующей их переработкой, не имеет действующих решений о предоставлении ему водного объекта и разрешения на сброс. Заключение таких договоренностей является обязательным в системе регулирования конституционного права граждан на благоприятную среду. Загрязнение водоема наносит вред биологической среде водоема, водным растениям и экологический ущерб окружающей среде. Бесконтрольное пользование водным объектом нарушает права собственника этого водоема.