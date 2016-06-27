В Нижнем Тагиле лежачий больной ждал скорую 2,5 часа и умер после приезда врачей
Инцидент имел место 24 июня. Сегодня пожилой мужчина, ожидавший помощи, был похоронен, сообщают его близкие.
Запись с жалобой на нерасторопность медиков в сообществе «Чёрный список Тагила» была опубликована 24 июня пользователем Julia Vladimirovna.
В своей записи девушка рассказала о том, что за время ожидания приезда скорой помощи, состояние её парализованного дедушки ухудшалось. Диспетчер скорой говорил о том, что свободных бригад нет.
27 июня в разговоре с журналистом TagilCity.ru Юлия сообщила о том, что после отъезда медиков дедушка скончался:
Скорая приехала ночью спустя 2,5 часа после первого звонка. Сказали, что забирать его бесполезно. Уже утром он скончался в 65-летнем возрасте от пневмонии. Сегодня прошли похороны. «Скорая» – одно название. Непонятно, за что они получают деньги.
Информацию о жалобе прокомментировали в Нижнетагильской городской подстанции скорой медицинской помощи.
Медики рассказали, что из-за высокой загруженности, порой физически отсутствует возможность прислать скорую так быстро, как того ожидают пациенты:
У нас около 300 вызовов за сутки. В день работает примерно 25 бригад. На каждый вызов мы стараемся приехать не дольше, чем за 20 минут, если есть свободная бригада. Если её нет, пациенту приходится ждать. Конкретно этот случай я не могу прокомментировать в данный момент. Но, обычно, скорая не госпитализирует пациентов в тех случаях, когда у них нет показаний к госпитализации. Примечательно, что в этой ситуации девушка написала жалобу на сайте, но не обратилась с жалобой к нам рассказала журналисту TagilCity.ru заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний Тагил» Галина Клевцова.
© Эрик Х., TagilCity.ru