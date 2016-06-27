В Нижнем Тагиле лежачий больной ждал скорую 2,5 часа и умер после приезда врачей

В своей записи девушка рассказала о том, что за время ожидания приезда скорой помощи, состояние её парализованного дедушки ухудшалось. Диспетчер скорой говорил о том, что свободных бригад нет.

У нас около 300 вызовов за сутки. В день работает примерно 25 бригад. На каждый вызов мы стараемся приехать не дольше, чем за 20 минут, если есть свободная бригада. Если её нет, пациенту приходится ждать. Конкретно этот случай я не могу прокомментировать в данный момент. Но, обычно, скорая не госпитализирует пациентов в тех случаях, когда у них нет показаний к госпитализации. Примечательно, что в этой ситуации девушка написала жалобу на сайте, но не обратилась с жалобой к нам рассказала журналисту TagilCity.ru заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний Тагил» Галина Клевцова.