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В Нижнем Тагиле лежачий больной ждал скорую 2,5 часа и умер после приезда врачей
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле лежачий больной ждал скорую 2,5 часа и умер после приезда врачей

27 июня 2016, 18:05Здоровье и экологияПавел Щербина
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