Медицинские перчатки из различных материалов оптом

Во всех сферах применения перчаток требуется разная степень защиты. Для их классификации берут несколько показателей: материал, форма, текстура и назначение. Существует множество материалов, выпускаемых промышленностью, для их изготовления.

Виды перчаток

Наиболее известны потребителям резиновые медицинские перчатки. Используются они с начала прошлого века. Резина – это улучшенный каучук, где степень «улучшения» искусственного каучука влияет на плотность резинового изделия. Наиболее плотные и прочные из них служат для защиты рук технических работников, тонкие и эластичные применяются там, где необходима тактильная чувствительность пальцев.

Самые тонкие латексные перчатки используются в операциях и для осмотров пациентов. Они защищают руки специалиста и тело пациента в процедурах, требующих большей чувствительности.

В каталоге http://medizdelia.ru/catalog/2658/ можно найти особо прочные медицинские нестерильные и стерильные перчатки, используемые в процедурах с большим риском контактных повреждений кожи. Они изготовлены из натурального латекса.

Удобные тонкие мягкие виниловые перчатки применяются не только в медицине, сфере услуг, но и в промышленности. Они давно и успешно используются в быту.

Между тем, становятся все более популярными нитриловые перчатки. Их появление обусловлено возрастанием уровня аллергий на резину и латекс у служащих медицинских учреждений. Они более устойчивы к механическим повреждениям, в частности к прокалыванию. А нейтральность нитрила к большинству химических соединений позволяет использовать их во многих сферах народного хозяйства.

Самые дешевые полиэтиленовые одноразовые перчатки обезопасят кожу рук:

при санитарной обработке;

на огороде;

при окраске волос;

в быту;

в химических лабораториях.

Одноразовые изделия имеют толщину всего 12 мкм, но это не мешает им защищать от воздействия многих агрессивных сред.

Изделия могут быть обработаны присыпкой из кукурузного крахмала (опудренные), предохраняющей от слипания при длительном хранении и способствующей легкому одеванию. Также они могут быть стерильными и нестерильными, обработанными специальными антисептиками и герметично упакованными.

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