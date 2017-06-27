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Министр здравоохранения отшутился в ответ на жалобы инвалидов Нижнего Тагила на недоступность в городе медицинских специалистов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Министр здравоохранения отшутился в ответ на жалобы инвалидов Нижнего Тагила на недоступность в городе медицинских специалистов

27 июня 2017, 18:45Здоровье и экологияПавел Щербина
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