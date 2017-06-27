Министр здравоохранения отшутился в ответ на жалобы инвалидов Нижнего Тагила на недоступность в городе медицинских специалистов

По словам председателя Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов (ДРО ВОИ), каждому из более чем 8000 инвалидов Вагонки регулярно приходится обращаться за медицинскими услугами в поликлинику при Городской больнице №1 Нижнего Тагила.

Обращения к специалистам вызывают большие затруднения из-за того, что посещать их нужно часто, но кадровый голод серьёзно затрудняет необходимые процедуры.

Каждый инвалид, чтобы получить лекарства, проходит медицинскую комиссию. Также он должен регулярно посещать специалиста, у которого он на учете. Если ему нужно оформить санаторно-курортную карту - ему снова приходится проходить всех специалистов комиссии. И это даже если он весь год не болеет простудными и прочими заболеваниями. Представляете, какая нагрузка на специалистов? -- обратился к министру здравоохранения Свердловской области председатель ДРО ВОИ Игорь Постоногов.

Председатель ДРО ВОИ потребовал от министра какого-то заявления, которым он мог бы успокоить своих подопечных, регулярно сталкивающихся с трудностями при записи к специалистам.

Однако министр Игорь Трофимов дал понять представителю интересов лиц с особенностями здоровья, что проблема кадрового голода учреждений здравоохранения Нижнего Тагила не имеет быстрого решения:

Я могу вам сказать, все 400 выпускников медицинских вузов Екатеринбурга точно не приедут в Тагил.