Министр здравоохранения отшутился в ответ на жалобы инвалидов Нижнего Тагила на недоступность в городе медицинских специалистов
Инвалиды - одна из наиболее уязвимых категорий жителей Нижнего Тагила. Многим из них, особенно пенсионерам-инвалидам, чаще других приходится обращаться за медицинской помощью. Но доступна ли им помощь специалистов?
По словам председателя Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов (ДРО ВОИ), каждому из более чем 8000 инвалидов Вагонки регулярно приходится обращаться за медицинскими услугами в поликлинику при Городской больнице №1 Нижнего Тагила.
Обращения к специалистам вызывают большие затруднения из-за того, что посещать их нужно часто, но кадровый голод серьёзно затрудняет необходимые процедуры.
Каждый инвалид, чтобы получить лекарства, проходит медицинскую комиссию. Также он должен регулярно посещать специалиста, у которого он на учете. Если ему нужно оформить санаторно-курортную карту - ему снова приходится проходить всех специалистов комиссии. И это даже если он весь год не болеет простудными и прочими заболеваниями. Представляете, какая нагрузка на специалистов? -- обратился к министру здравоохранения Свердловской области председатель ДРО ВОИ Игорь Постоногов.
Председатель ДРО ВОИ потребовал от министра какого-то заявления, которым он мог бы успокоить своих подопечных, регулярно сталкивающихся с трудностями при записи к специалистам.
Однако министр Игорь Трофимов дал понять представителю интересов лиц с особенностями здоровья, что проблема кадрового голода учреждений здравоохранения Нижнего Тагила не имеет быстрого решения:
Я могу вам сказать, все 400 выпускников медицинских вузов Екатеринбурга точно не приедут в Тагил.
© Павел Щербина, TagilCity.ru