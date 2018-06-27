Бульдозеры вышли на борьбу с борщевиком в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Один из местных жителей пытался самостоятельно уничтожить опасное растение, но получил сильные ожоги, на лечение которых ушел месяц.





Срезать борщевик нельзя – сок растения разбрызгивается на большое расстояние. Ожоги появляются через несколько часов. Усиливает эффект попадание прямых солнечных лучей.





Администрация Дзержинского района привлекает бульдозеры для борьбы с опасным растением. Бульдозеры снимают слой земли толщиной 30 см вместе с корневой системой. Отходы отвозят на полигон ТБО. Работы ведутся с субботы. Уже было вывезено 15 самосвалов, сообщает «Тагил-ТВ».



Напомним, что борщевик повторно разросся на Вагонке после того, как его удалили в 2016 году.

Видео: «Тагил-ТВ»