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Новости Нижнего Тагила

Бульдозеры вышли на борьбу с борщевиком в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

27 июня 2018, 15:05Добавить новость
администрация,Вагонка,город,здоровье,Нижний Тагил,экология,Дзержинский район,полигон тбо
23 июня 2018 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила начались работы по борьбе с борщевиком.

Один из местных жителей пытался самостоятельно уничтожить опасное растение, но получил сильные ожоги, на лечение которых ушел месяц.

Срезать борщевик нельзя – сок растения разбрызгивается на большое расстояние. Ожоги появляются через несколько часов. Усиливает эффект попадание прямых солнечных лучей.

Администрация Дзержинского района привлекает бульдозеры для борьбы с опасным растением. Бульдозеры снимают слой земли толщиной 30 см вместе с корневой системой. Отходы отвозят на полигон ТБО. Работы ведутся с субботы. Уже было вывезено 15 самосвалов, сообщает «Тагил-ТВ».

Напомним, что борщевик повторно разросся на Вагонке после того, как его удалили в 2016 году.

 

Видео: «Тагил-ТВ»

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