Верхний прудок НТМК требует изменений для решения проблемы с питьевой водой (ФОТО)

Проблема загрязнения Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле может быть решена путем увеличения проточности водоема. Для этого нужно привлечь к решению собственника Верхнего прудка – НТМК.

Нижнетагильский общественник и эколог Андрей Волегов сообщил, что проблему загрязнения Черноисточинского пруда можно решить. Для этого нужно исключить, либо урегулировать холостой сброс из Верхнего прудка путем перенаправления сброса воды по Ушаковской канаве в Черноисточнский пруд. Это позволит при правильной работе ГТС делать промывку водоема и плотины от донных отложений.





Общественник отмечает, что данный метод работал до 2005 года. Это не позволяло водоему заболачиваться и размножаться сине-зеленым водорослям в большом количестве.





Сине-зеленые водоросли отравляют пруд токсинами и вызывают массовую гибель рыбы. Также Волегов сообщает, что вода с токсинами могла поступать в дома 350 тысяч тагильчан, так как очистные сооружения на Черноисточинском пруду не способны справляться с загрязнениями и очищать воду от аммиака и ионов аммония.





Для решения проблемы с чистой водой в Нижнем Тагиле, по мнению эколога, необходимо привлечь к работе собственника Верхнего прудка – НТМК, соучредителем которого является Роман Абрамович.





