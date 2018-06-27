+14
Свердловская область
Нижний Тагил
+14
день: +25
вечер: +28
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.79 - 0.16
EUR 73.41 + 0.1
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Верхний прудок НТМК требует изменений для решения проблемы с питьевой водой (ФОТО)

27 июня 2018, 09:35Добавить новость
Нижний Тагил,НТМК,экология,Андрей Волегов,черноисточинский пруд,Верхний прудок,сине-зеленые водоросли

Проблема загрязнения Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле может быть решена путем увеличения проточности водоема. Для этого нужно привлечь к решению собственника Верхнего прудка – НТМК.

Нижнетагильский общественник и эколог Андрей Волегов сообщил, что проблему загрязнения Черноисточинского пруда можно решить. Для этого нужно исключить, либо урегулировать холостой сброс из Верхнего прудка путем перенаправления сброса воды по Ушаковской канаве в Черноисточнский пруд. Это позволит при правильной работе ГТС делать промывку водоема и плотины от донных отложений.

Общественник отмечает, что данный метод работал до 2005 года. Это не позволяло водоему заболачиваться и размножаться сине-зеленым водорослям в большом количестве.

Сине-зеленые водоросли отравляют пруд токсинами и вызывают массовую гибель рыбы. Также Волегов сообщает, что вода с токсинами могла поступать в дома 350 тысяч тагильчан, так как очистные сооружения на Черноисточинском пруду не способны справляться с загрязнениями и очищать воду от аммиака и ионов аммония.

Для решения проблемы с чистой водой в Нижнем Тагиле, по мнению эколога, необходимо привлечь к работе собственника Верхнего прудка – НТМК, соучредителем которого является Роман Абрамович.


Нижний Тагил,НТМК,экология,Андрей Волегов,черноисточинский пруд,Верхний прудок,сине-зеленые водорослиНижний Тагил,НТМК,экология,Андрей Волегов,черноисточинский пруд,Верхний прудок,сине-зеленые водорослиНижний Тагил,НТМК,экология,Андрей Волегов,черноисточинский пруд,Верхний прудок,сине-зеленые водоросли
© Юлия Суворова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Россельхознадзор выявил нарушения при добыче торфа под Нижним Тагилом (ФОТО)
20 июня, 09:00
5 0
Жители Нижнего Тагила открыли купальный сезон в парке «Народный»
сегодня, 12:00
0 0
Жара до +27 градусов и грозы: прогноз погоды в Нижнем Тагиле
25 июня, 12:45
13 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 55
Подписаться на новости