В Свердловской области зафиксирован рост сейсмической активности с начала лета
Сегодня, 22:18Здоровье и экологияФото: pixa
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Сейсмологи зафиксировали рост активности на территории Урала с начала лета 2019 года. Подземные толчки за это время происходили в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях, сообщает Ура.ру.
Самое сильное из зафиксированных землетрясений произошло в Свердловской области. Сейсмографы зафиксировали толчки амплитудой 3,6 балла по шкале Рихтера, которые произошли около поселка Черноярка, который находится в 15 км от города Серова. На территории Челябинской и Оренбургской областей с начала лета произошло 41 землетрясение. Сейсмическая активность в указанных регионах продолжается до сих пор, информируют специалисты Института геофизики УрО РАН.
Опасности для людей толчки не представляют, в среднем максимальная амплитуда не превышала 2,4 балла. Самой напряжённой точкой на территории Урала по-прежнему считается Катав-Ивановск в Челябинской области, где 5 сентября 2018 года произошло землетрясение силой 4,7.
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