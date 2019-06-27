В Свердловской области зафиксирован рост сейсмической активности с начала лета

Самое сильное из зафиксированных землетрясений произошло в Свердловской области. Сейсмографы зафиксировали толчки амплитудой 3,6 балла по шкале Рихтера, которые произошли около поселка Черноярка, который находится в 15 км от города Серова. На территории Челябинской и Оренбургской областей с начала лета произошло 41 землетрясение. Сейсмическая активность в указанных регионах продолжается до сих пор, информируют специалисты Института геофизики УрО РАН.