Еще пять человек с коронавирусом скончались в Свердловской области
Сегодня, 13:15Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области заболевание коронавирусом унесло жизни еще пяти уральцев, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество скончавшихся от инфекции достигло 90 человек.
В Свердловской области за сутки с 26 по 27 июня было подтверждено 216 новых случаев заболевания, а общее количество зараженных достигло 12 093 человек.
Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о снятии ряда ограничений в регионе. В частности, было разрешено работать магазинам с отдельным входом до 800 квадратных метров, автошколам, библиотекам и некоторым другим организациям.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей