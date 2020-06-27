В Нижнем Тагиле установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба региона, за сутки с 26 по 27 июня лабораторно подтвержден 31 новый случай заболевания. Напомним, что ранее максимальное число составляло 29 человек. Такое количество было зарегистрировано 19 июня.

В Свердловской области за сутки было выявлено 216 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число пациентов с подтвержденным диагнозом превысило 12 тысяч человек. Из них 7009 человек выздоровели.