В Нижнем Тагиле установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
Сегодня, 13:09Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле по числу случаев заражения коронавирусом, подтвержденных за сутки, установлен новый рекорд.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По данным оперативного штаба региона, за сутки с 26 по 27 июня лабораторно подтвержден 31 новый случай заболевания. Напомним, что ранее максимальное число составляло 29 человек. Такое количество было зарегистрировано 19 июня.
В общей сложности число заболевших в Нижнем Тагиле составляет 533 человека.
В Свердловской области за сутки было выявлено 216 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число пациентов с подтвержденным диагнозом превысило 12 тысяч человек. Из них 7009 человек выздоровели.
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