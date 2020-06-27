В Свердловской области число зараженных коронавирусом перешагнуло отметку в 12 тысяч

Самое большое число подтвержденных случаев приходится на Екатеринбург. Там подтверждено 113 случаев. Остальные зараженные являются жителями 26 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила.

Отмечается, что 136 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 105 — в реанимации. Кроме того, 56 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, составляет 608 человек.