В Свердловской области число зараженных коронавирусом перешагнуло отметку в 12 тысяч
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за сутки выявлено еще 216 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Самое большое число подтвержденных случаев приходится на Екатеринбург. Там подтверждено 113 случаев. Остальные зараженные являются жителями 26 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила.
В общей сложности количество заболевших достигло 12 093 человека.
Отмечается, что 136 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 105 — в реанимации. Кроме того, 56 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, составляет 608 человек.
По выздоровлению из больниц выписано 223 человек. В общей сложности вылечились от инфекции 7009 пациентов.
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