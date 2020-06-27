В Свердловской области в конце выходных ожидаются грозы, сильные ливни и град
Сегодня, 15:08Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области, в воскресенье, 28 июня, местами ожидаются грозы, сильные дожди, ливни и град, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Жителей региона предупреждают, что действие поражающего фактора может проявляться в виде дождевого паводка, затопления территорий, текучести и размыва почвы, автомобильных дорог и железнодорожного полотна. Не исключено повреждение сельскохозяйственных культур.
По данным Гисметео на завтра в Нижнем Тагиле в течение всего дня ожидаются дожди. С 8.00 до 14.00 возможны грозы. Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Во второй половине дня ожидаются ветра с порывами до 11-13 метров в секунду.
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