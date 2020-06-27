Второй день подряд число заболевших COVID-19 в России за сутки меньше семи тысяч
Сегодня, 12:55Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки с 26 по 27 июня в России зарегистрировано меньше семи случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Так, число выявленных случаев составляет 6852 человека, из них у 2058 пациентов заболевание протекает бессимптомно.
Общее число зараженных инфекцией достигло 627 646 человек, из них выздоровели 393 352 человек. За минувшие сутки выписано из больниц 9200 человек.
Кроме того, подтверждено 188 новых летальных случаев. Общее число скончавшихся от инфекции составляет 8969 человек.
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