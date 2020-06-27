Второй день подряд число заболевших COVID-19 в России за сутки меньше семи тысяч

Так, число выявленных случаев составляет 6852 человека, из них у 2058 пациентов заболевание протекает бессимптомно.

Общее число зараженных инфекцией достигло 627 646 человек, из них выздоровели 393 352 человек. За минувшие сутки выписано из больниц 9200 человек.