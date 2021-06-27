Зеленый дым в районе Коксохима и превышение формальдегида: эко-итоги в Нижнем Тагиле

На прошедшей неделе главной (но не новой) проблемой в Нижнем Тагиле стали выбросы вредных веществ в воздух. Жители снова ежедневно дышат формальдегидом, однако, похоже, надзорным ведомствам нет до этого дела.

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