Зеленый дым в районе Коксохима и превышение формальдегида: эко-итоги в Нижнем Тагиле

Вторую неделю подряд посты мониторинга загрязнения воздуха УГМС фиксируют ежедневные превышения формальдегида — до 2,7 ПДК. Особенно достается жителям Вагонки и Сухоложского поселка. Тагильчане задыхаются от химического запаха, а в ЕДДС им отвечают, что все в порядке и напоминают, что они живут в промышленном городе. Но разве у жителей города с промышленным производством нет права на чистый воздух?
А еще 24 июня выброс в атмосферу в виде едкого зеленого облака газа пришел с территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК и опять в сторону Вагонки. Жители района жаловались на отек слизистой и жжение в глазах.
Наш журналист, в свою очередь, провел замеры воздуха с помощью газоанализатора возле крайних домов в Алтайском микрорайоне, которые находятся примерно в четырех километрах от Коксохима. Прибор показал превышение нормы в 2,5 раза диоксида азота, что, в прочем, не удивительно.
Но в пресс-службе ЕВРАЗа редакции TagilCity.ru ответили, что у них все прекрасно, а в выбросе виновата сторонняя организация, у которой произошла внештатная ситуация. А вот какая — история умалчивает.