Похолодание ожидается в Нижнем Тагиле с 29 июля

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Понижение температуры до 16-20 градусов тепла и дожди ожидаются с 29 июля в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
Понижение температуры и дожди прогнозируют метеорологи в Нижнем Тагиле с 29 июля. Похолодание связано с арктическим атмосферным фронтом, который опустится на северные границы Свердловской области 28 июля.
29 июля северная прохлада охватит и южные границы региона.
В последние дни июля и в начале августа в Нижнем Тагиле ожидаются небольшие дожди, умеренный ветер. Температура воздуха днем прогреется до +16, +20 градусов, ночью будет до +7, +12.
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