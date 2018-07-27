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Похолодание ожидается в Нижнем Тагиле с 29 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Похолодание ожидается в Нижнем Тагиле с 29 июля

Сегодня, 15:25Здоровье и экология
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