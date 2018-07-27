Похолодание ожидается в Нижнем Тагиле с 29 июля

Понижение температуры и дожди прогнозируют метеорологи в Нижнем Тагиле с 29 июля. Похолодание связано с арктическим атмосферным фронтом, который опустится на северные границы Свердловской области 28 июля.

В последние дни июля и в начале августа в Нижнем Тагиле ожидаются небольшие дожди, умеренный ветер. Температура воздуха днем прогреется до +16, +20 градусов, ночью будет до +7, +12.