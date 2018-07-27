Владислав Пинаев поручил скорректировать работу отдела по экологии в Нижнем Тагиле

27 июля на аппаратном совещании врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев подверг критике работу отдела по экологии и природопользованию. По мнению главы города, отдел не справляется с возложенными на него обязательствами.

На аппаратном совещании временно исполняющий полномочия главы города, первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев дал неудовлетворительную оценку деятельности отдела по экологии и природопользованию и потребовал скорректировать его работу в соответствии с задачами, которые поставил в сфере экологии Президент России Владимир Путин своим указом № 204 от 7 мая 2018 года,сообщила пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В середине июля в администрацию Нижнего Тагила поступило сразу несколько жалоб от тагильчан на неприятный запах в воздухе в вечернее время. Жители города с 21:00 до глубокой ночи ощущали резкие химические запахи в разных районах города, связывая эту проблему с выбросами с предприятий города.

В период с 13 июня по 10 июля 2018 года на территории АО «ЕВРАЗ НТМК» Роспотребнадзор организовал внеплановую проверку, в результате которой были выявлены нарушения законодательства в сфере охраны воздуха.