Наибольшее число отравлений в Нижнем Тагиле связано с лекарственными препаратами

Из всех случаев отравления в Нижнем Тагиле с начала 2018 года в 46% случаев тагильчане отравились лекарствами, в 27% — алкоголем. Бытовая химия и газы составляют 10% от общего числа. Среди причин лидируют алкогольная и наркотическая зависимость, несчастные случаи, попытки покончить с собой и токсикомания.

Неработающие люди составили 64% от общего числа пострадавших от отравлений с начала года. Пенсионеры заняли второе место по числу жертв (13,5%), на третьем месте находятся работники промышленных предприятий. Как сообщают «Все новости», больше всего пострадавших зафиксировано в Дзержинском районе, второе и третье место занимают Тагилстроевский и Ленинский районы соответственно.