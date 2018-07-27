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Наибольшее число отравлений в Нижнем Тагиле связано с лекарственными препаратами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наибольшее число отравлений в Нижнем Тагиле связано с лекарственными препаратами

Сегодня, 18:30Здоровье и экология
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