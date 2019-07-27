Путин подписал закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов в Нижнем Тагиле

Наблюдение будет организовано Роспотребнадзором. Города, в которых пройдет эксперимент, покроют расчетной сеткой. При этом специалисты будут учитывать количество всех выбросов, в том числе от промышленных предприятий, автомобилей и предприятий ЖКХ. В ходе эксперимента установят перечень вредных веществ, выбросы которых необходимо будет сократить. После этого предприятия смогут разработать планы по снижению выбросов этих веществ. Эксперимент будет проводиться с 2020 по 2024 годы.