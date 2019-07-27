В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», 28 июля на севере и в горах Свердловской области, 29 июля местами на всей территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.