В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 14:13Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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28 и 29 июля в Свердловскую область придут ливни, град и сильный ветер. Об этом сообщает ЕДДС.
По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», 28 июля на севере и в горах Свердловской области, 29 июля местами на всей территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.
Напомним, с 30 июля синоптики обещают, что в Свердловской области резко похолодает до +11 градусов.
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