Куйвашев разрешил отстрел почти трех тысяч лосей в Свердловской области

Утвержденный норматив будет действовать в период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.

Установленные в указе губернатора квоты разрешают охотникам совершить отстрел почти трех тысяч лосей, более четырех тысяч косуль, 482 бурых медведя, 626 соболей, а также 89 барсуков.

Отметим, что подобный указ Евгений Куйвашев ежегодно подписывает в конце июля.