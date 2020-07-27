Куйвашев разрешил отстрел почти трех тысяч лосей в Свердловской области
Сегодня, 09:18Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому утверждается лимит добычи охотничьих ресурсов, сообщает агентство ЕАН.
Сюжеты: Экология
Утвержденный норматив будет действовать в период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.
Установленные в указе губернатора квоты разрешают охотникам совершить отстрел почти трех тысяч лосей, более четырех тысяч косуль, 482 бурых медведя, 626 соболей, а также 89 барсуков.
Отметим, что подобный указ Евгений Куйвашев ежегодно подписывает в конце июля.
Напомним, ранее двое жителей Свердловской области были приговорены к штрафу в размере 60 тысяч рублей за незаконный отстрел лосей. Ущерб от действий браконьеров составил 643 тысячи рублей.
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