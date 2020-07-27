В Свердловской области предупреждают о высоком риске возникновения пожаров
Сегодня, 17:10Здоровье и экологияФото: pixabay
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Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности будет действовать в Свердловской области 28–29 июля, сообщает ЕДДС.
По региональной шкале горимости леса объявлен пятый класс опасности.
Ранее большой очаг возгорания был зафиксирован в заповеднике «Денежкин камень», в связи с особенностями территории доставка воды происходит с задержками.
При возникновении ЧС, аварий и происшествий просят информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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