Две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступило в Нижний Тагил

В Свердловскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» — в общей сложности 13 тысяч доз. 7,5 тысяч из них направят в медучреждения Екатеринбурга, 2 тысячи — в Нижний Тагил. Остальные препараты будут распределены по больницам Каменска-Уральского, Ивделя, Туринска, Асбеста, Краснотурьинска, Алапаевска и других городов региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.