Две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступило в Нижний Тагил

В Свердловскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» — в общей сложности 13 тысяч доз. 7,5 тысяч из них направят в медучреждения Екатеринбурга, 2 тысячи — в Нижний Тагил. Остальные препараты будут распределены по больницам Каменска-Уральского, Ивделя, Туринска, Асбеста, Краснотурьинска, Алапаевска и других городов региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Первоочередное право вакцинации будут иметь медицинские работники и работники сферы образования, уточнил главный внештатный специалист регионального Минздрава Александр Харитонов.
В ведомстве напомнили, что «Спутник Лайт» вводится однократно, она подходит для граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
Напомним, ранее Харитонов заявил о необходимости введения обязательной вакцинации в Свердловской области. Он отметил, что сейчас прививку поставили только 28% от всего населения региона, а для коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60%.