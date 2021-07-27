Две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступило в Нижний Тагил

Две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступило в Нижний Тагил
Две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступило в Нижний Тагил
Сегодня, 14:06Здоровье и экологияФото: 1МI
Первая партия — 13 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» — поступила в Свердловскую область. Две тысячи доз направлены в больницы Нижнего Тагила.

В Свердловскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» — в общей сложности 13 тысяч доз. 7,5 тысяч из них направят в медучреждения Екатеринбурга, 2 тысячи — в Нижний Тагил. Остальные препараты будут распределены по больницам Каменска-Уральского, Ивделя, Туринска, Асбеста, Краснотурьинска, Алапаевска и других городов региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Первоочередное право вакцинации будут иметь медицинские работники и работники сферы образования, уточнил главный внештатный специалист регионального Минздрава Александр Харитонов.

В ведомстве напомнили, что «Спутник Лайт» вводится однократно, она подходит для граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним, ранее Харитонов заявил о необходимости введения обязательной вакцинации в Свердловской области. Он отметил, что сейчас прививку поставили только 28% от всего населения региона, а для коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60%.

Сюжеты:
Нижний ТагилВакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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