Качество воды в родниках и скважинах Нижнего Тагила проверит челябинская компания

На аукцион была подана единственная заявка, сумма контракта составляет 564,2 тысячи рублей. Заказчиком выступает МБУ «Служба экологической безопасности».
«Уралстройлаб» зарегистрирован в 2011 году. Компания занимается испытаниями и анализом состава и чистоты материалов и веществ, гигиеной в области питания (в том числе и ветеринарным контролем), а также химическим и биологическим анализом. Директором организации является Илья Багайчук.
«Уралстройлаб» являлся поставщиком в 315 госконтрактах на сумму 145,3 миллиона рублей. Компания выступала подрядчиком для АО «Гипротрубопровод», ООО «РН-Красноярскнипинефть» и других заказчиков.
Согласно техзаданию, исследовать по 16 показателям необходимо 164 источника в Нижнем Тагиле и близлежайших деревнях и селах. Работы необходимо провести с 5 августа по 22 сентября 2021 года.
Подрядчику нужно проверить воду на запах, мутность, цветность, выявить примеси марганца, железа, кремния, а также на другие показатели.
Напомним, с апреля по май 2021 года в Нижнем Тагиле также проводилась проверка воды в 164 источниках нецентрализованного водоснабжения. Подрядчиком также выступило ООО «Уралстройлаб», сумма контракта составила 500 тысяч рублей.