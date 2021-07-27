Можно ли умереть после прививки от коронавируса? Отвечает уральский эпидемиолог

Можно ли умереть после прививки от коронавируса? Отвечает уральский эпидемиолог
Можно ли умереть после прививки от коронавируса? Отвечает уральский эпидемиолог
Сегодня, 14:11Здоровье и экологияФото: 1MI
Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал о том, можно ли умереть от прививки коронавируса.

Данный вопрос назрел у людей после сообщения о том, что за неделю скончались двое мужчин, которое незадолго до гибели поставили прививку. Однако медики предварительно диагностировали у них проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Когда взрослый человек идет на вакцинацию, он должен понимать свое состояние здоровья. Если он недомогает, ему не стоит вакцинироваться прямо сейчас,заявил Харитонов Е1.

Заместитель главврача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов отметил, что перед прививкой каждый человек должен посетить врача. Именно медик даст разрешение или запрет на вакцинацию.

Также эпидемиолог отметил, что прививка от коронавируса не влияет на изменения сердечно-сосудистой системы, неврологические изменения.

Напомним, что зам. главного врача Центра медицинской профилактики в Екатеринбурге Александр Харитонов заявил на брифинге о необходимости ввести в регионе обязательную вакцинацию для учителей, медиков и работников сферы обслуживания.

Сюжеты:
Коронавирус
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