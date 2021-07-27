О необходимости введения обязательной вакцинации заявил свердловский эпидемиолог

Зам. главного врача Центра медицинской профилактики в Екатеринбурге Александр Харитонов заявил на брифинге о необходимости ввести в регионе обязательную вакцинацию для учителей, медиков и работников сферы обслуживания.

Специалисты отмечают, что в Свердловской области на сегодняшний день очень низкий темп вакцинации от COVID-19. Харитонов отметил, что сейчас прививку поставили только 28 % от всего населения, а для коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60%. Сегодня вопрос обязательной вакцинации широко обсуждается. Субъектам дано право решать, когда вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, пояснил Харитонов. Напомним, что заместитель главного врача Центра медицинской профилактики Александр Харитонов поведал об осложнениях после вакцинации от COVID-19 и стоит ли прививаться, если есть какое-либо недомогание. О побочных эффектах после прививки от COVID-19 рассказал екатеринбургский эпидемиолог

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter