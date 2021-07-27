Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 июля

Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 июля
Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 июля
Сегодня, 20:11Здоровье и экологияАзиз КеримовФото: 2ГИС
27 июля при замерах воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле газоанализатор не показал превышений нормы содержания пяти веществ-загрязнителей.

Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры проводились при температуре воздуха +15 градусов и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду.

Фото:tagilcity.ru

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология Нижнего ТагилаЭксклюзив
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