7,4% молочной продукции забраковано в Свердловской области

Надзорное ведомство проверило 35 тонн молочной продукции. Из проверенного объема продуктов 2,6 тонны, что составляет 7,4%, были забракованы.

Как сообщает «Облгазета», забракованная продукция не соответствует требованиям, которые изложены в нормативных документах, критериям фальсификации и техрегламентам по качеству.