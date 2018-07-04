7,4% молочной продукции забраковано в Свердловской области

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7,4% молочной продукции в Свердловской области не прошли проверку Роспотребнадзора.
Надзорное ведомство проверило 35 тонн молочной продукции. Из проверенного объема продуктов 2,6 тонны, что составляет 7,4%, были забракованы.
Как сообщает «Облгазета», забракованная продукция не соответствует требованиям, которые изложены в нормативных документах, критериям фальсификации и техрегламентам по качеству.
Пробы продуктов специалисты взяли на 259 объектах. Юрлица, которые нарушили данные требования, были оштрафованы. Сумма штрафов составила 7,5 млн рублей. Кроме того, были составлены 147 административных протоколов.
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