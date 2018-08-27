Взорванная в Екатеринбурге башня попала на афишу британской группы

Музыканты использовали изображение обломков башни для афиши концертов, которые пройдут в сентябре. Британская группа ShadowParty является молодой.

Стоит отметить, что фотографии различных башен часто используются в анонсах мероприятий музыкального коллектива, однако до екатеринбургской, предыдущие были целыми.