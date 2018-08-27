Взорванная в Екатеринбурге башня попала на афишу британской группы
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Разрушенный фрагмент екатеринбургской телебашни был размещен на афише английской музыкальной группы ShadowParty.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1.ru
Музыканты использовали изображение обломков башни для афиши концертов, которые пройдут в сентябре. Британская группа ShadowParty является молодой.
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Стоит отметить, что фотографии различных башен часто используются в анонсах мероприятий музыкального коллектива, однако до екатеринбургской, предыдущие были целыми.
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