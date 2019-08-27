Куйвашев назвал причины «бунта» тагильских хирургов. Больницы ждут проверки финансов

Сегодня прошло совещание губернатора Евгения Куйвашева с главврачами нескольких Свердловских больниц. Как пишет Ура.ру со ссылкой на вице-губернатора Павла Крекова, был сделан вывод, что увольнения врачей в Нижнем Тагиле связаны с нарушениями в работе больниц, в частности из-за ошибок руководящего состава.

Креков заявил, что уже сейчас комиссия Минздрава выявила нарушения в работе главврачей двух медицинских учреждений и установлено, что нагрузка на хирургов была неадекватной. По мнению замгубернатора, ситуация спровоцирована слабой работой главврачей с конкретными медиками.

Будет проведено специальное совещание со всеми главными врачами области, мы разберем эту ситуацию, прежде всего в контексте работы с людьми и бережного отношения к кадрам. Я разговаривал с написавшими заявления, все они говорят о том, что с ними либо мало встречались, либо не встречались, что-то не объясняли, хотя объяснить должны были, подчеркнул Креков.

После проверки будет дано заключение, каким образом распределялся фонд стимулирования, общий объем заработной платы медработников и насколько адекватно это совмещалось с нагрузкой врачей. О результатах проверки доложат губернатору. После чего Евгений Куйвашев примет административные решения касательно руководства больниц.

Считаю, что ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилась, прежде всего, из-за возросшей нагрузки на специалистов и просчетов в организации работы медицинских учреждений на местах. В то же время немаловажной причиной является, на мой взгляд, и недостаточная кадровая работа как со стороны главврачей тагильских больниц, так и со стороны областного министерства здравоохранения,заявил губернатор Свердловской области.