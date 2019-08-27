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#300лет
Куйвашев поручил проанализировать качество медуслуг после «бунта» тагильских хирургов
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Куйвашев поручил проанализировать качество медуслуг после «бунта» тагильских хирургов

Сегодня, 20:27Здоровье и экологияФото: Департамент информационной политики
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