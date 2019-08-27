Куйвашев поручил проанализировать качество медуслуг после «бунта» тагильских хирургов

После совещания глава региона дал ряд поручений, касающихся анализа системы здравоохранения. В частности в регионе должно пройти независимое социсследование на предмет удовлетворенности свердловчан качеством медицинских услуг. Также опрос пройдет и среди медработников. В исследовании будет отражено насколько врачи и средний медперсонал довольны условиями труда и заработной платой.

Куйвашев подчеркнул, что одна из самых острых проблем, сложившаяся в здравоохранении — это дефицит специалистов. По мнению губернатора, ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле связана с повышенной нагрузкой на врачей и недоработками в кадровой работе со стороны главных врачей больниц. В Демидовской больнице и ГБ № 1 будет организована финансовая проверка. Кроме того, комиссия Минздрава уже выявила нарушения в работе главврачей медицинских учреждений и было установлено, что нагрузка на хирургов была неадекватной.