В Свердловской области от укусов клещей пострадали 31,6 тысячи человек

В Екатеринбурге от нападения клещей пострадали 10,7 тысячи человек, из них 1,4 тысячи детей. С предварительным диагнозом клещевой энцефалит госпитализированы 300 человек, диагноз подтвердился у 68 человек, с предварительным диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз обратились 540 жителей региона, диагноз подтвердился у 388 свердловчан.