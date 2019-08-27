В Свердловской области от укусов клещей пострадали 31,6 тысячи человек
Сегодня, 09:18Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным на 26 августа в Свердловской области от укусов клещей пострадали 31,6 тысячи человек, в том числе 5,6 тысячи детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В Екатеринбурге от нападения клещей пострадали 10,7 тысячи человек, из них 1,4 тысячи детей. С предварительным диагнозом клещевой энцефалит госпитализированы 300 человек, диагноз подтвердился у 68 человек, с предварительным диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз обратились 540 жителей региона, диагноз подтвердился у 388 свердловчан.
Наибольшая активность клещей продолжает наблюдаться в Рефтинском, Талицком, Асбестовском, Тугулымском ГО.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей