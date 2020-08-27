Куйвашев: «Педагоги и ученики должны поставить прививки от гриппа и коронавируса»

Куйвашев: «Педагоги и ученики должны поставить прививки от гриппа и коронавируса»

Сегодня, 15:38Здоровье и экологияФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что все ученики школ и педагоги должны поставить прививки от гриппа, а затем от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Все педагоги и ученики должны поставить прививку сначала от гриппа, а затем — когда это будет возможно — и от коронавируса. В этом году это просто жизненно необходимо. Исключение может быть сделано только для людей, у которых есть медицинские противопоказания, написал он.

Кроме того, Куйвашев рассказал, что школы будут работать с 1 сентября в штатном режиме, хотя от традиционных линеек пришлось отказаться. Все торжественный мероприятия пройдут в классах. При этом до классов учеников поведут не родители, а учителя. Посторонним в школу вход категорически запрещен.

Перед входом каждому будут мерять температуру. В школу не будут пускать как учеников, так и сотрудников образовательного учреждения с признаками респираторных заболеваний. Если в семьях учеников будет обнаружен коронавирус, они также не смогут посещать школу до снятия ограничений, написал губернатор.

По его словам каждый класс будет находиться в отдельном кабинете, а перемещаться по школе будут учителя. Исключением будут только уроки физики, химии, технологии и физкультуры. Последнюю рекомендуется проводить на улице при соблюдении погодных условий.

Ученикам и педагогам разрешено не надевать маски. Их вместе с перчатками будут носить только работники столовой и технический персонал.

Ранее в Нижнем Тагиле руководство школы № 95 показало, каким образом школьников защитят от коронавируса.

Сюжеты:
Коронавирус
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