Нижнетагильский перинатальный центр отпраздновал 10-летний юбилей

Нижнетагильский перинатальный центр отпраздновал 10-летний юбилей

Сегодня, 19:00Здоровье и экологияФото: Сайт Демидовской городской больницы
Перинатальный центр был открыт 27 августа 2010 года и сегодня он отмечает 10-летний юбилей, сообщает МКУ «Нижнетагильский городской исторический архив».

Открытие состоялось согласно приказу администрации Нижнего Тагила за номером 248-П. Центр появился на набережной рядом с Демидовской городской больницей.

В 2010 году завершилась полная реконструкция центра, продлившаяся три года.

В перинатальном центре установлено современное немецкое оборудование, позволяющее выхаживать даже недоношенных детей весом от полкилограмма. Центр принимает до четырех тысяч пациенток в год. Кладут для лечения и родов не только жительниц Нижнего Тагила, центр обеспечивает медицинской помощью жительниц всего Горноуральского заводского округа.

В связи с пандемией коронавируса в перинатальном центре принимаются все необходимые меры безопасности. Операции проводятся только в срочном порядке, а плановые приемы пациенток отменены.

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Нижний Тагил
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