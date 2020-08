В Нижнем Тагиле за минувшие сутки коронавирус был подтвержден еще у 11 человек, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего инфекцией с начала пандемии заразились 1479 тагильчан. В Свердловской области количество случаев заражения за сутки увеличилось на 119 человек. За все время пандемии оно составляет 24 839 человек. Из них выздоровели 19 744 человека, еще 435 — скончались.

