В прокуратуре рассказали какое наказание ждет НТМК за загрязнение Верхнего Прудка

Природоохранная прокуратура по результатам проведенной проверки на территории Верхнего Прудка под Нижним Тагилом, где располагается стрельбище базы отдыха НТМК, составила протоколы в отношении руководства предприятия. Об этом TagilCity.ru рассказал природоохранный прокурор Денис Исаков.

По итогам проверки выявлены нарушения. В частности при производстве стрельбы по мишеням на территории базы отдыха осуществлялся неправомерный сброс отходов от этих мишеней, в том числе и разбитых, как в Верхний прудок, так и на берег водоохранной зоны. Кроме того, в водоохранной зоне осуществлялся сброс и других отходов — патронов, боемишеней, в том числе разбитых пыж-контейнеров от патронов, рассказал Денис Исаков. Кроме указанных нарушений по сбросу отходов были выявлены и другие, связанные с нарушением оформления документации по обращению с указанными отходами, в том числе факты сжигания отходов на территории базы отдыха. В адрес операционного директора АО ЕВРАЗ-НТМК вынесено представление об устранении нарушений, требование исключить в дальнейшем подобные нарушения, привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Также в отношении юридического лица и должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. Первое по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). Наказание для юридических лиц по данной статье предусматривает штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей. Вторая статья — 8.46 КоАП (Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений). Она предусматривает наказание для должностных лиц от пяти до 20 тысяч рублей. Также должностным лицам предприятия, допустившим нарушение закона, объявлены предостережения. Верхний Прудок является водным объектом, образованным на реке Черная. Именно из него по реке Ушаковская канава поступает вода в Черноисточинское водохранилище. Ушаковская канава, в свою очередь, является созданным искусственно каналом, который вытекает из Верхнего прудка, являющегося запрудой на реке Черная. Вся территория Верхнего Прудка, в том числе та, где выявлены нарушения, включена в зону санитарной охраны данного питьевого источника. Поэтому нарушения носят серьезный характер и должны быть устранены, говорит Денис Исаков. Он добавил, что теперь владельцам базы предстоит решить, либо переместить стрельбище в другое место, либо убрать его совсем. На данный момент материалы дела об административном нарушении переданы в Росприроднадзор, который должен вынести постановление о привлечении к админ ответственности. Напомним, с сообщением в природоохранную прокуратуру о загрязнении Верхнего Прудка обратился эколог Андрей Волегов. Он попросил проверить территорию на предмет загрязнений. По словам Волегова, стрельбище базы отдыха располагается у кромки воды и направлено на пруд, куда попадает свинцовая дробь и оседает на дне. Это приводит к загрязнению воды, которая через реку Ушаковская канава попадает в Черноисточинский водоем.

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