В Свердловской области изменены правила тестирования на COVID-19

В Свердловской области изменены правила тестирования на COVID-19

Сегодня, 10:27Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Контактных людей в Свердловской области теперь будут тестировать только при появлении симптомов ОРВИ, сообщает Минздрав Свердловской области.

В первую очередь будут тестировать врачей, которые работают с больными и имеют признаки заболевания, а также лиц, которые имели контакт с зараженными, людей с диагнозом «внебольничная пневмония». Прибывшие на Родину граждане, имеющие симптомы, также попадают под эту категорию.

Под приоритет второго уровня попадают лица с запланированной госпитализацией, люди старше 65 лет с признаками заболевания, а также все медики из «красной зоны».

Напомним, что в уральском детском временном приюте произошла массовая вспышка коронавируса, заболели 34 человека, 20 из них дети.

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