В Свердловской области за сутки коронавирус подтвержден у 119 человек

В Свердловской области за сутки с 26 по 27 августа подтверждено 119 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Большая часть случаев приходится на Екатеринбург. Там заболевание подтверждено у 68 человек. Остальные заболевшие находятся в 16 муниципалитетах региона, в том числе и Нижнем Тагиле. Общее число заболевших составляет 24 839 человек, из них 19 744 (58 выздоровели за последние сутки). Состояние 93 человек расценивается как тяжелое, из них 44 подключены к аппаратам ИВЛ. Также 237 человек находятся в состоянии средней тяжести. Также подтверждено три летальных случая. Всего от инфекции скончались 435 человек. В России за сутки выявлено 4711 случаев заражения коронавирусом. Всего зараженных за время пандемии насчитывается 975 576 человек. Количество выздоровевших достигло 792 561. Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 792 561 человек. Число летальных случаев увеличилось на 121 и составляет 16 804.

