В Свердловской области за сутки коронавирус подтвержден у 119 человек

В России за сутки выявлено 4711 случаев заражения коронавирусом. Всего зараженных за время пандемии насчитывается 975 576 человек. Количество выздоровевших достигло 792 561. Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 792 561 человек. Число летальных случаев увеличилось на 121 и составляет 16 804.