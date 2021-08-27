Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 августа

В пятницу 27 августа замеры воздуха производились у железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле в 9:20. По итогам 2-минутных замеров веществ-загрязнителей выявлено не было.

Во время прямой трансляции в Instagram журналист TagilCity.ru сделал 2-минутные замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты при температуре воздуха +12 градусов и северо-восточном ветре со скоростью три метра в секунду. Газоанализатор «Геолан-1П» не показал наличия веществ-загрязнителей в воздухе Нижнего Тагила. Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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