Сотни мертвых лещей найдены в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом

Сотни мертвых лещей найдены в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом
Сотни мертвых лещей найдены в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом
Сегодня, 16:10Здоровье и экологияФото: 1MI
Сотни мертвых рыб в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом найдены местными жителями. В Рыбоохране считают, что причиной кончины лещей стали ленточные черви.

Три дня назад в районе мыса Крутики множество лещей и подлещиков длиной до 25 сантиметров плавали кверху брюхом, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на эко-активиста Рамиля Хакимова. Он отметил, что часть рыб была уже мертва.

По словам штатного инспектора Рыбоохраны по Свердловской области Александра Симонова в гибели рыб, скорее всего, виноваты ленточные черви.

Он добавил, что это было ежегодно. Однако в последние три года количество рыб стало больше, а потому и число мертвых особей тоже выросло.

Ленточный червь заводится в рыбе и пережимает воздушный пузырь. Промежуточный носитель такого паразита — улитки. Для человека это неопасное явление, рыбу нужно жарить или варить, а после этого — употреблять в пищу. По Черноисточинскому пруду вся работа [по реабилитации] ведется на всех уровнях. В этом году там все купаются, коряжник почистили,говорит Александр Симонов.

Рамиль Хакимов планирует обратиться в природоохранную прокуратуру и Рыбнадзор.

Напомним, из Черноисточнского пруда питьевая вода поступает жителям Гальянки и Дзержинского района в Нижнем Тагиле. Несколько лет подряд пруд страдает от размножения цианобактерий. В декабре 2020 года по нацпроекту «Экология» Нижнему Тагилу было выделено 450 миллионов рублей на очистку дна водоема.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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