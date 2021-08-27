Сотни мертвых лещей найдены в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом

Ленточный червь заводится в рыбе и пережимает воздушный пузырь. Промежуточный носитель такого паразита — улитки. Для человека это неопасное явление, рыбу нужно жарить или варить, а после этого — употреблять в пищу. По Черноисточинскому пруду вся работа [по реабилитации] ведется на всех уровнях. В этом году там все купаются, коряжник почистили,говорит Александр Симонов.