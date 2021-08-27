В Исинском пруду в Верхней Салде массово гибнет рыба

В местном паблике во ВКонтакте появились фотографии мёртвой рыбы, раскиданной по берегам Исинского пруда в районе бывшего лагеря «Павлик Морозов». Горожане обеспокоены состоянием воды – данное водохранилище является источником водоснабжения для Верхней Салды.
Я видела мертвую рыбу в районе «Зарека» у моста на Мельничную. Исинский пруд снабжает город водой, и тут такое, очень обеспокоена. По всему берегу рыба лежит, пишет местная жительница.
Напомним, Екатеринбург может остаться без воды – местные источники водоснабжения исчерпали свои запасы. Горадминистрация приняла решение запитать систему от водохранилищ Челябинской области.