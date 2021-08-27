В Исинском пруду в Верхней Салде массово гибнет рыба

В Исинском пруду в Верхней Салде массово гибнет рыба
В Исинском пруду в Верхней Салде массово гибнет рыба
Сегодня, 15:48Здоровье и экологияФото: паблик ВСалде во ВКонтакте
О массовой гибели рыбы в Исинском водохранилище сообщают жители Верхней Салды.

В местном паблике во ВКонтакте появились фотографии мёртвой рыбы, раскиданной по берегам Исинского пруда в районе бывшего лагеря «Павлик Морозов». Горожане обеспокоены состоянием воды – данное водохранилище является источником водоснабжения для Верхней Салды.

Фото:паблик ВСалде во ВКонтакте

Я видела мертвую рыбу в районе «Зарека» у моста на Мельничную. Исинский пруд снабжает город водой, и тут такое, очень обеспокоена. По всему берегу рыба лежит, пишет местная жительница.

Напомним, Екатеринбург может остаться без воды – местные источники водоснабжения исчерпали свои запасы. Горадминистрация приняла решение запитать систему от водохранилищ Челябинской области.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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