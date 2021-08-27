Волонтеры собрали 8 кубометров мусора во время экологического сплава на реке Чусовая

Волонтеры проплыли по реке Чусовая в Свердловской области от Усть-Утки через Харенки до Еквы. Они собрали 8 кубометров мусора, что в 4 раза меньше прошлого года.

Река очищалась сразу в трех регионах — Челябинской и Свердловской областях, а также Пермском крае. Всего было задействовано более 400 волонтеров. На территории Северного округа в акции принимали участие 117 человек, сообщает ООО «Компания „Рифей“». Компания поддерживает экологические мероприятия и в уборке Чусовой принимает участие не первый год, рассказал исполнительный директор регоператора Федор Потапов. Фото: пресс-служба ООО «Компания „Рифей“» Отмечается, что при желании провести в общественном месте мероприятие по очистке мусора, то можно обратиться в компанию. Все сообщения рассматриваются, а о результатах высылается отдельное обращение. Письмо отправляется на электронную почту. В нем указывается название мероприятия и дата его проведения, площадь территории и точка погрузки мусора. Кроме того, обязательно нужно рассказать, какая у места история, чем оно значимо для города, а также почему территории нужна уборка.

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